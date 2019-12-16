Фінал Кубка України відбудеться у Тернополі
Виконком УАФ затвердив Тернопіль як місто-господар фіналу Кубка України з футболу сезону 2019/2020. Фінал Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.
Інформацію підтвердив глава тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик. Тернопіль стане восьмим містом, яке прийме вирішальний матч турніру.
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Міський стадіон Тернополя реконструювали у 2012 році. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів.
Для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути деякі проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції.
Як резервне місце проведення фіналу затверджена "Арена Львів".
Хто продовжує боротьбу в Кубку України?
- "Динамо" (Київ) – прем'єр-ліга;
- "Десна" (Чернігів) – прем'єр-ліга;
- "Олександрія" – прем'єр-ліга;
- "Маріуполь" – прем'єр-ліга;
- "Ворскла" (Полтава) – прем'єр-ліга;
- "Інгулець" (Петрово) – перша ліга;
- "Минай" – перша ліга;
- "Альянс" (Липова Долина) – друга ліга.
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