Фінал Кубка України відбудеться у Тернополі

Виконком УАФ затвердив Тернопіль як місто-господар фіналу Кубка України з футболу сезону 2019/2020. Фінал Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.

Інформацію підтвердив глава тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик. Тернопіль стане восьмим містом, яке прийме вирішальний матч турніру.

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Міський стадіон Тернополя реконструювали у 2012 році. Зараз він розрахований на 15 тисяч глядачів.

Для проведення фіналу на тернопільському стадіоні повинні усунути деякі проблеми: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції.

Як резервне місце проведення фіналу затверджена "Арена Львів".

Хто продовжує боротьбу в Кубку України?