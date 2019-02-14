Фінал Ліги чемпіонів 2020/2021 може прийняти Мюнхен, він конкуруватиме з російським містом

Міська влада Мюнхена ухвалила подати заявку на проведення фіналу ліги чемпіонів у сезоні 2020/2021. Головний матч турніру може відбутися на "Альянц-Арена".

Таким чином Мюнхен конкуруватиме з російським Санкт-Петербургом, який теж планує провести у себе фінал Ліги чемпіонів у цьому сезоні.

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Фінал Ліги чемпіонів у 2021 році запланований на 29 травня.

Варто додати, що Мюнхен вже тричі приймав фінал Ліги чемпіонів. При цьому у двох матчах грали німецькі команди, а дві італійські команди програли тут свої фінали. Вперше фінал Ліги чемпіонів зіграли у сезоні 1992/93. Тоді ще на "Олімпіаштадіоні" французький "Марсель" обіграв італійський "Мілан". Згодом на цьому ж стадіоні у сезоні 1996/1997 дортмундська "Боруссія" перемогла італійський "Ювентус". Найбільш пам’ятний матч відбувся вже у сезоні 2011/2012. Його приймала нова "Альянц-Арена", а у фіналі грала господарка стадіону "Баварія". Та мюнхенська команда у серії пенальті поступилася англійському "Челсі".