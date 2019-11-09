Фінал Ліги чемпіонів 2024 року може відбутися в США

УЄФА планує розширяти свою популярність. Один з напрямків – американський ринок. Тож саме там може відбутися фінал Ліги чемпіонів.

За даними компанії Morning Consult, яка займається онлайн-дослідженнями, УЄФА планує провести фінал Ліги чемпіонів 2024 року в Нью-Йорку. Ще одне ймовірне місце проведення матчу – стадіон в Нью-Джерсі.

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Організацією цього процесу займається компанія TEAM Marketing AG. Саме вона представляє комерційні інтереси УЄФА. Однак ні в компанії, він в УЄФА поки не коментують цієї новини.

Варто відзначити, що американські ЗМІ отримали право на показ турнірів під егідою УЄФА (у тому числі й Лігу чемпіонів) в період з 2021 до 2024 року. Також УЄФА вже обрала місця проведення фіналів Ліги чемпіонів у 2021, 2022 та 2023 роках – Санкт-Петербург, Мюнхен та Лондон відповідно. Тож у 2024 році УЄФА цілком може провести фінал Ліги чемпіонів за межами Європи.