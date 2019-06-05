Фінал африканської Ліги чемпіонів сенсаційно переграють в іншій країні

Фінальний матч Ліги чемпіонів Африканської конфедерації футболу (CAF) між туніським "Есперансом" і марокканським "Відадом" (Касабланка) буде переграний на нейтральному полі.

"Есперанс", який переміг – 1:0, повинен буде повернути медалі і трофей переможця. Про це повідомив радник президента CAF Еді Амель.

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Як відомо, зустріч завершилася через скандал. Після скасованого голу гостей, який був забитий на 59-й хвилині, коли поле заволокло димом від піротехніки, тренерський штаб і запасні марокканської команди вибігли на поле, так як суддя відмовився скористатися допомогою VAR. За деякими даними, система Відеодопомоги арбітру просто не працювала.

Гравці і тренери "Відада" в знак протесту пішли в роздягальню. Після 1,5 годинної паузи матч не був відновлений, а суддя присудив перемогу туніської команді.

Нагадаємо, що минулого тижня визначився переможець європейської Ліги чемпіонів. Шостий раз в своїй історії трофей завоював "Ліверпуль", який у фіналі обіграв "Тоттенхем" з рахунком 2:0.

Зазначимо, що фінал африканської Ліги чемпіонів складається з двох матчів. Перша гра в Марокко завершилася внічию (1:1).

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