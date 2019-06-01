Фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" розпочнуть з хвилини мовчання

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Загинув Хосе Антоніо Реєс
Загинув Хосе Антоніо Реєс / Getty Images

Сьогодні в Мадриді перед фіналом Ліги чемпіонів відбудеться хвилина мовчання в пам'ять про Хосе Антоніо Реєса.

35-літній Хосе Антоніо Реєс загинув в автокатастрофі у суботу, 1 червня. Відтак в УЄФА вирішили вшанувати пам'ять загиблого футболіста хвилиною мовчання перед фіналом Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль". 

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Реєс – єдиний гравець, в активі якого п'ять перемог в Кубку УЄФА/Лізі Європи. У 2010 і 2012 роках він вигравав турнір в складі "Атлетіко", а у 2014, 2015 та 2016 роках перемагав разом з "Севільєю".

По ходу кар'єри Реєс завоював численні трофеї в рядах "Севільї", "Арсеналу", "Реала", "Атлетіко" та "Бенфіки". У 2002 році він виграв чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років. Реєс провів 21 матч за збірну Іспанії, забив в її складі чотири м'ячі та представляв свою країну у фінальній стадії ЧС-2006.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль
Джерело: 24 канал
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