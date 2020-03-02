Казань офіційно прийме матч за Суперкубок УЄФА, Будапешт – фінал Ліги Європи

Виконавчий комітет УЄФА провів робочу зустріч в Амстердамі (Нідерланди). За підсумками зустрічі визначли міста де пройде Ліги Європи 2022 року Суперкубок УЄФА 2023.

Виконком УЄФА 2 березня затвердив міста таких фінальних матчів:

Ліга Європи 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Угорщина)

Жіноча Ліга чемпіонів 2022: "Ювентус Стедіум", (Турин, Італія)

Жіноча Ліга чемпіонів 2023: Стадіон ПСВ, (Ейндховен, Нідерланди)

Суперкубок УЄФА-2022: (Олімпійський стадіон Гельсінкі, Фінляндія)

Суперкубок УЄФА-2023: "Казань Арена", (Росія)

До теми: Президент УЄФА приїхав в Україну: обговорили проведення чемпіонату світу та Суперкубку УЄФА

У вересні 2019 року УЄФА затвердив міста для фіналів Ліги чемпіонів до 2023 року.

Фінал Ліги чемпіонів 2020/21 – Санкт-Петербург.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 – Мюнхен.

Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 – Лондон.

Фінал Ліги Європи 2020/21 – Севілья.

Суперкубок УЄФА 2020/21 – Белфаст.

Фінал Ліги чемпіонів 2020 року відбудеться 30 травня у Стамбулі (Туреччина). Фінал Ліги Європи пройде 27 травня у Гданську (Польща).

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Ліверпуль". Також "мерсисайдці" є володарями Суперкубку УЄФА.

Натомість переможцем Ліги Європи у 2019 році став "Челсі".

Останні новини Ліги чемпіонів – читайте за посиланням.