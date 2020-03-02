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Казань офіційно прийме матч за Суперкубок УЄФА, Будапешт – фінал Ліги Європи

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Суперкубок УЄФА / uefa.com

Виконавчий комітет УЄФА провів робочу зустріч в Амстердамі (Нідерланди). За підсумками зустрічі визначли міста де пройде Ліги Європи 2022 року Суперкубок УЄФА 2023.

Виконком УЄФА 2 березня затвердив міста таких фінальних матчів:

  • Ліга Європи 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Угорщина)
  • Жіноча Ліга чемпіонів 2022: "Ювентус Стедіум", (Турин, Італія)
  • Жіноча Ліга чемпіонів 2023: Стадіон ПСВ, (Ейндховен, Нідерланди)
  • Суперкубок УЄФА-2022: (Олімпійський стадіон Гельсінкі, Фінляндія)
  • Суперкубок УЄФА-2023: "Казань Арена", (Росія)

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У вересні 2019 року УЄФА затвердив міста для фіналів Ліги чемпіонів до 2023 року.

  • Фінал Ліги чемпіонів 2020/21 – Санкт-Петербург.
  • Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 – Мюнхен.
  • Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 – Лондон.
  • Фінал Ліги Європи 2020/21 – Севілья.
  • Суперкубок УЄФА 2020/21 – Белфаст.

Фінал Ліги чемпіонів 2020 року відбудеться 30 травня у Стамбулі (Туреччина). Фінал Ліги Європи пройде 27 травня у Гданську (Польща).

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Ліверпуль". Також "мерсисайдці" є володарями Суперкубку УЄФА.

Натомість переможцем Ліги Європи у 2019 році став "Челсі".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Ліга Європи
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