Фінал Ліги Європи: лондонське дербі в Баку

Цей єврокубковий сезон став справжнім святом для поціновувачів англійського футболу. Адже у фіналі як Ліги чемпіонів, так і Ліги Європи представлені тільки клуби Англійської прем'єр-ліги.

Першими, вже в цю середу, 29 травня, головний трофей Ліги Європи розіграють "Челсі" та "Арсенал". Сам кубок, до речі, важить 15 кілограмів і це найважчий клубний приз Європи.

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І хоч обидві команди з Лондона, зіграти їм доведеться далеко від дому, адже місцем фіналу був обраний Баку. Щоб злітати туди та назад, футболістам доведеться подолати близько восьми тисяч кілометрів. Більшою проблемою це виявилося для уболівальників. Клуби не змогли продати частину квитків, які їм виділили та повернули їх назад в УЄФА.

Відстань – не єдина незручність. Через конфлікт Азербайджану та Вірменії "Арсенал" не зможе розраховувати на допомогу Генріха Мхітаряна. У цьому євросезоні він, правда, не забивав, зате, на його рахунку чотири гольові передачі.

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У "Арсеналу" та "Челсі" багата історія зустрічей. Але ось в єврокубках вони перетинаються тільки вдруге. Раніше, 15 років тому, "аристократи" виявилися сильнішими у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У чемпіонаті Англії в цьому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами: "Челсі" виграв 3:2, а "Арсенал" – 2:0. І, хоча в загальній статистиці матчів частіше вигравали "каноніри", більше шансів здобути трофей поки що у "Челсі" – 54% від аналітиків Parimatch.

А ось мотивація вище у "канонірів". І справа тут не в призових від УЄФА. Чотири мільйони євро за перемогу в Лізі Європи для "Арсеналу" не така вже й велика сума. Інша справа, що це дасть право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів в новому сезоні. "Челсі" і так туди пробився, посівши третє місце в чемпіонаті Англії, де "каноніри" фінішували лише п'ятими.