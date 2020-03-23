Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені на невизначений час: офіційне рішення УЄФА

Через пандемію коронавірусу у світі в УЄФА вирішили відкласти фінали Ліги чемпіонів (серед чоловічих та жіночих команд) та Ліги Європи.

Інформація про перенесення цих матчів на невизначений час опублікована на офіційному сайті УЄФА.

До слова УЄФА розглядає найгірший сценарій закінчення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

При цьому рішення про нові дати матчів поки не прийняті.

В УЄФА створили спеціальну робочу групу, яка займатиметься цим питанням.

Фінал Ліги чемпіонів мав відбутися в Стамбулі 31 травня. Фінал Ліги Європи – 27 травня в Гданську.

Перед тим в УЄФА офіційно перенесли Євро-2020 на літо 2021 року. Нові дати проведення чемпіонату Європи з футболу 11 червня – 11 липня 2021 року.

Після того, як Євро-2020 перенесли, ЗМІ писали про те, що фінал Ліги Європи може відбутися 24 червня, а переможця Ліги чемпіонів визначать 27 червня.

Після спалаху коронавірусу в Європі та виявлення його у футболістів, УЄФА скасував матчі єврокубків та ігри національних збірних. Так, в Лізі чемпіонів зіграли чотири з восьми матчів-відповідей 1/8 фіналу. В Лізі Європи зіграли лише перші матчі 1/8 фіналу. В них "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург".

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