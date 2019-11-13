Фіналіст Ліги чемпіонів може звільнити головного тренера після матчу з командою Ярмоленка

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Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно може стати жертвою жахливих результатів команди.

"Тоттенхем" провалив стартовий відрізок нинішнього сезону. Керівництво "шпор" зараз серйозно розглядає можливість звільнення Почеттіно.

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Керівництво "Тоттенхема" має намір відправити Почеттіно у відставку в разі поразки команди в матчі 13 туру чемпіонату Англії проти "Вест Хема", за який грає українець Андрій Ярмоленко.

При цьому, якщо "Тоттенхем" вирішить звільнити аргентинського фахівця, то останній отримає компенсацію в розмірі близько 13 млн євро.

В даний момент Тоттенхем займає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого "Ліверпуля" на 20 очок. Матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" відбудеться в Лондоні в суботу, 23 листопада.

Контракт Почеттіно з "Тоттенхемом" діє до 2023 року. Раніше повідомлялося про те, що спеціаліст може очолити "Баварію"

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Вест Хем
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