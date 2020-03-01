24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео

- Читать новость на русском
Андре-П'єр Жиньяк / Goal.com

У матчі 8 туру чемпіонату Мексики "Тигрес" розгромно обіграв "Пумас" – 3:0. Хет-триком відзначився колишній нападник "Марселя" і збірної Франції, з якою він доходив до фіналу Євро-2016, Андре-П'єр Жиньяк.

У свої 34 роки нападник продемонстрував, що вміє не тільки багато забивати, а робить це вельми красиво. Третій м'яч у ворота суперника – удар "ножницями". Про це пише сайт телеканалів "Футбол".

Дивіться також: Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео

Гол ножницями у чемпіонаті Мексики: дивіться відео

Гравці Тигрес знають, як зробити матч з їх участю цікавим для рядового вболівальника. У недавньому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ вони пройшли "Альянсу" з Сальвадору.

На останніх секундах в штрафний майданчик "Альянси" побіг воротар Нахуель Гузман. Після подачі зі штрафного кіпер головою переправив м'яч у сітку, принісши своїй команді путівку в чвертьфінал Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ.

Небезпечні пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 11:23 Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
Михайло Гема
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
29 лютого 12:05 Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук