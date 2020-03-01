Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео

У матчі 8 туру чемпіонату Мексики "Тигрес" розгромно обіграв "Пумас" – 3:0. Хет-триком відзначився колишній нападник "Марселя" і збірної Франції, з якою він доходив до фіналу Євро-2016, Андре-П'єр Жиньяк.

У свої 34 роки нападник продемонстрував, що вміє не тільки багато забивати, а робить це вельми красиво. Третій м'яч у ворота суперника – удар "ножницями". Про це пише сайт телеканалів "Футбол".

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Por goles como este es que uno se enamoró del fútbol.



Agradecido por la oportunidad de haber transmitido este gol de Gignac. pic.twitter.com/2UVGnAX83D — Paco Villa (@Paco_Villa_) March 1, 2020

Гравці Тигрес знають, як зробити матч з їх участю цікавим для рядового вболівальника. У недавньому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ вони пройшли "Альянсу" з Сальвадору.

На останніх секундах в штрафний майданчик "Альянси" побіг воротар Нахуель Гузман. Після подачі зі штрафного кіпер головою переправив м'яч у сітку, принісши своїй команді путівку в чвертьфінал Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ.