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Фінансові запити "Шахтаря" зірвали трансфер українця Матвієнка у топ-клуб АПЛ

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Микола Матвієнко / ФК "Шахтар"

Лондонський "Арсенал" нарешті знайшов нового центрального захисника. І ним виявився не українець Микола Матвієнко.

26-річний іспанський захисник "Фламенго" Пабло Марі перейде в лондонський "Арсенал" цієї зими. "Каноніри" візьмуть футболіста в оренду з правом викупу його контракту наступного літа, повідомляє Goal.com.

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Домовленість про трансфер між клубами вже досягнута. Марі вилетів до Англії в минулу суботу для проходження медогляду, але вже в неділю повернувся до Бразилії, так як клуби не змогли домовитися про угоду.

Проте, переговори продовжилися і увінчалися успіхом. "Фламенго" дозволив Марі повернутися в Лондон для завершення трансферу. Пабло Марі провів 30 матчів за "Фламенго" у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Він допоміг команді вперше з 1981 року виграти Кубок Лібертадорес.

До слова, ще одним варіантом "Арсенала" для підсилення центру захисту був Микола Матвієнко. "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 мільйони фунтів. У свою чергу, "Шахтар" оцінює українця в 30 мільйонів фунтів і не має наміру його відпускати за менші гроші.

Чинний контракт Матвієнка з гірниками розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Арсенал Шахтар
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