Чому припинили фінансувати українських спортсменів – деталі

Українські спортсмени через припинення фінансування державою ризикують не розпочати підготовку до чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор 2020 року. Спорт24 розповідає деталі ситуації, яка склалася з фінансуванням спортивних федерацій.

Що сталося

17 грудня Кабінет міністрів України призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином, до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.

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"Наразі вчергове поширюються фейки про те, що нібито у держави немає коштів, що у нас якийсь дефолт, проблеми з бюджетом... Це фейк, не вірте цим неправдивим повідомленням. Ситуація абсолютно під контролем. У держави є гроші й для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати, і субсидії, і соціальні виплати, і інші захищені статті. Проблем з цих платежів немає", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, наразі закінчується бюджетний рік й всі останні десятиліття держава мала неефективні процеси. "Тому проектуючи бюджет на наступний рік, як правило, держава дуже помиляється, і потім в кінці року ці помилки треба виправляти в ручному режимі. Нічого надзвичайного не відбувається. Цей бюджетний рік ми закінчуємо без боргів по пенсіях, зарплатах, соцвиплатах. Наступний рік почнемо так, щоб в кінці 2020 року таких проблем не виникало", – сказав Гончарук у своєму відеозверненні у Facebook.

Він уточнив, що до кінця фінроку – 27 грудня – уряд буде щодня в ручному режимі відстежувати кожен бюджетний платіж, щоб "ні копійки не було вкрадено".

Реакція Федерації легкої атлетики України

19-го грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що українські спортсмени можуть не почати підготовку до Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Причина – відсутність фінансування.

Підготовка до Олімпійських ігор 2020 року переривається. Міністерство молоді та спорту повідомило, що заплановане фінансування, яке вже було виділено і доведено до легкої атлетики України, з великою ймовірністю не буде виплачене. Це ставить нас в дуже складну ситуацію.



Уже зараз сума зобов'язань по заходах, які проведені, і компенсація за які не гарантується Мінмолодьспорт, становить близько 4,5 мільйона гривень. Навіть для такої сильної та успішної організації, як ФЛАУ, це велика і болюча сума. Ми не можемо дозволити далі її збільшувати,

– сказав Ігор Гоцул.

Він заявив, що вже від 19 грудня були скасовані збори в Черкасах, Дніпрі та Броварах для групи метання, а також у Києві для групи стрибунів (включно зі зборами для срібної призерки чемпіонату світу-2017 Юлії Левченко). Окрім того, скорочено фінансування змагань спортивних ходоків у Сумах.

"Ми скорочуємо фінансування зборів, які проводяться за кордоном. Це – збори в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччині, Польщі, Кенії для наших провідних спортсменів. Змушені піти на такий крок, бо не маємо жодних гарантій від Міністерства. Тому просимо спортсменів і тренерів, яких зачепила ця ситуація, терміново контактувати із головними та старшими тренерами для обговорення деталей реалізації цього рішення", – йдеться у зверненні президента ФЛАУ.

Гоцул повідомляє, що ФЛАУ не має ніяких гарантій від Міністерства про виплату заздалегідь обумовлених грошей.

Згодом Гоцул повідомив, що українські легкоатлети можуть пропустити Олімпіаду-2020 в Токіо через відсутність державного фінансування.

Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили. Підготовка команди до Олімпіади фактично зупинена. І ми не зможемо відновити її в січні-лютому,

– сказав Гоцул.

Відео звернення Гоцула

Хто підтримав Гоцула?

Чотири національні спортивні федерації написали відкритого листа Президенту України Володимирові Зеленському та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Під відкритим листом підписалися голови

Федерації регбі;

Федерації хокею;

Федерації баскетболу;

Федерації легкої атлетики.

У всіх видах спорту у розпалі боротьба за олімпійські ліцензії, а також за путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. І від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і результат виступу українських спортсменів. У такій ситуації все це перебуває під загрозою зриву,

– зазначено у листі.

Федерації наголошують, що у них вже є заборгованість за послуги, отримані протягом 2019 року. Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів.

"Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована вмить в той час, коли до досягнення мети лишається зробити останні кроки", – заявляють голови спортивних федерацій.

У резюмуючій частині листа вони просять у Зеленського та Разумкова, щоб держава виконала у повному обсязі зобов'язання з фінансування, укладені між федераціями та Міністерством культури, молоді та спорту.

Цікаво, що усі рішення щодо державних виплат ухвалює Кабмін. Водночас спортивні федерації звертаються до президента і спікера парламенту, але не до прем'єра.

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Реакція міністерства

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що питання з фінансуванням буде вирішено протягом декількох днів. За його словами, сума, яка затримується, – це 4,5 мільйони гривень.

"Все вирівняється буквально за 2-3 дні. Я хочу запевнити, що підготовка до Олімпіади та її проведення – все буде дуже добре", – переконує Бородянський.

Також 20 грудня у своєму фейсбуці міністр написав, що поточні оплати федераціям будуть відновлені вже в понеділок.

Заступник Міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін повідомив, що відомство постійно моніторить ситуацію зі спортсменами, які перебувають за межами країни на змаганнях та зборах. "Ми підтримуємо телефонний зв'язок із тренерами та просимо їх одразу нас інформувати у випадку форс-мажорів", – заявив Шумілін.

Для підтвердження він опублікував інформацію щодо перебування спортсменів та тренерів за кордоном у період з 21 до 31 грудня 2019 року.

Згідно з документом, не оплачено проживання та харчування збірної України з велоспорту (трек), яка з 16 грудня до 10 січня перебуває у Туреччині.

Також проблеми з фінансуванням у національної команди з велоспорту (маунтенбайк), яка також з 23 грудня до 12 січня повинна бути в Туреччині.

Окрім того, не виділено кошти на збірну України з велоспорту (шосе), яка з 26 грудня до 12 січня повинна перебувати в Туреччині.

Інші збірні не мають зауважень. Водночас Шумілін нічого не говорить про українських спорсменів, які тренуються в Україні.

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Депутат Верховної Ради Жан Беленюк, який очолює спортивний організаційний комітет з питань підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських іграх-2020, заявив, що мав розмову з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Також він попросив спортивні федерацiї надати iнформацiю щодо обсягiв коштiв, якi необхiдно видiлити в рамках проведених заходiв у грудні 2019 року.

За інформацією міністерства молоді та спорту України, на підготовку національних збірних та їхню участь у міжнародних змаганнях у 2020 році виділено понад 855 мільйонів гривень.

Окремою бюджетною програмою передбачено 386 мільйонів гривень на підготовку та участь українських спортсменів у ХХХІІ літніх Олімпійських Іграх у Токіо.

Наразі Україна має 78 ліцензій на Токіо-2020. Ліцензійні змагання триватимуть до червня 2020 року.