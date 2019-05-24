Фіни в овертаймі перемогли чинних чемпіонів світу, Чехія розгромила Німеччину в 1/4 ЧС з хокею

На чемпіонаті світу з хокею визначилися команди, які зіграють у півфіналі турніру. Одного з учасників вдалося визначити лише в овертаймі.

Фінляндія – Швеція 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шведи склали з себе повноваження чемпіонів світу. "Тре крунур" не змогли пройти у півфінал, поступившись збірній Фінляндії. Фіни закинули першу шайбу вже на першій хвилині зустрічі. Але шведи вдало розіграли більшість, а згодом вийшли вперед.

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У другому періоді Петтерссон довів перевагу шведів до двох шайб. Але після цього фіни двічі вразили ворота суперників. Та Густафссон за 25 секунд до кінця другого періоду знову вивів шведів вперед.

Третій період не видався таким багатим на закинуті шайби. Та один з одинадцяти кидків фінів таки досяг мети. За рівного результату командам довелося грати овертайм. Де вже на 01:37 хвилині Маннінен закинув вирішальну шайбу. Саме вона дозволила збірній Фінляндії перемогти та вийти у півфінал турніру. Там на них чекає збірна Росії.

Чехія – Німеччина 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Ще одним півфіналістом стала збірна Чехії. Команда розгромила збірну Німеччини.

Хоча перший та другий періоди не передбачали розгромного рахунку. У першому чехи завдали 11 ударів по воротах, у той час як німці лише шість. Але жодній з команд результату це не принесло.

Натомість у другому періоді команди обмінялися точними кидками – на шайбу Коваржа німці відповіли реалізованим моментом Мауера.

А вже у третьому періоді чехи закинули одразу чотири шайби. Останню Коварж закинув за 10 секунд до кінця матчу у порожні ворота.

Таким чином збірна Чехії зіграє з Канадою у півфіналі чемпіонату світу з хокею.