Фіни здолали словаків на ЧС-2019 з хокею, Чехія розбила Норвегію: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/narodnitym

Збірна Чехії та Фінляндії виграли свої другі матчі на чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у словацьких містах Братислава та Кошице.

Словаччина – Фінляндія 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

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Господарка змагань збірна Словаччини, яка сенсаційно здолала США, не змогла переграти Фінляндію, яка в першій грі перемогла Канаду. У досить рівному поєдинку Фінляндія зуміла вирвати перемогу тільки в останньому періоді, закинувши дві шайби.

Таким чином, збірна Фінляндії очолила групу A.

Норвегія – Чехія 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Збірна Чехії також поки йде без поразок. Після того, як чехи здолали Швецію, вони не помітили опору Норвегії. Чехи закинули норвежцям аж 7 шайб і дозволили супернику тільки двічі закинути у свої ворота.

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Після двох турів Чехія очолює групу B.

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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