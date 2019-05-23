Фінляндія – Швеція: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

У середу, 23 травня, на чемпіонаті світу в Словаччині в рамках чвертьфіналу плей-оф зіграють збірні Фінляндії та Швеції. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Трансляцію поєдинків чемпіонату світу з хокею 2019 в Україні здійснює телеканал Xsport.

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Таким чином, матч Фінляндія – Швеція можна переглянути по телебаченню на каналі Xsport, або онлайн за цим посиланням. Початок гри – о 21:15.

Переможець пари Фінляндія – Швеція у півфіналі зіграє проти збірної Росії, яка мінімально здолала США.

Збірна Фінляндії вийшла в чвертьфінал турніру з другого місця в групі A, шведи стали третіми в групі Б. Раніше команди провели між собою 55 матчів. У 28 випадках перемагали фіни, ще 27 ігор завершилися перемогою команди Швеції.

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