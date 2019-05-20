Фінляндія та Росія без проблем перемогли на чемпіонаті світу з хокею: відео

Чергові перемоги на чемпіонаті світу з хокею здобули збірні Фінляндії та Росії. Цього разу від них постраждали Франція та Швейцарія відповідно. При цьому обидва матчі закінчилися з однаковим рахунком 3:0.

Франція – Фінляндія 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Фіни закинули по одній шайбі в кожному з періодів. При цьому робили вони це у рівних складах, хоча французи за матч заробили аж 18 хвилин штрафу.

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Таким чином збірна Фінляндії залишилася на першому місці в групі A і гарантувала собі вихід у плей-офф чемпіонату світу. Франція і надалі на передостанній сходинці.

Швейцарія – Росія 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Чергову перемогу здобула Росія. Для них вона стала шостою на турнірі. Цього разу росіянам поступилася Швейцарія. Двічі відзначився Кучеров, який вийшов на перше місце у гонці бомбардирів – 14 очок (6 голів та 8 передач).