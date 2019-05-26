Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі Канаду

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Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі Канаду

Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею 2019. У неділю, 26 травня, у фіналі фіни обіграли збірну Канади.

Фінляндія — Канада 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Фінальний матч для збірної Фінляндії розпочався не надто вдало. Спочатку Каскі не зумів реалізувати буліт, так згодом Теодор вивів канадців вперед.

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Та саме вилучення Теодора на початку другого періоду дала можливість збірній Фінляндії зрівняти рахунок у матчі. Шайбу закинув Анттіла. При цьому він зробив це на 02:35 другого періоду. А на 02:35 третього періоду Анттіла закинув другу шайбу у ворота канадців, вивівши фінів вперед.

Третю шайбу у фінів закинув Песонен, який і встановив остаточний результат матчу.

Збірна Фінляндії завоювала золоті медалі чемпіонату світу втретє в історії. Захищати свій титул фінам доведеться вже наступного року. Чемпіонат світу з хокею 2020 відбудеться у швейцарських Цюриху та Лозанні. 

 

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Теги: Чемпіонат світу з хокею 2019 Спорт Хокей Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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