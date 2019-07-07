Фінський хокеїст заплатив рекордний в історії своєї країни автомобільний штраф

Один з найталановитіших захисників НХЛ Расмус Рістолайнен отримав рекордний автомобільний штраф в історії своєї країни. За перевищення швидкості Расмуса оштрафували на 120 тисяч євро.

На щастя, Расмус Рістолайнен нікого не збив, не влаштував ДТП, не створив аварійну ситуацію.

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На початку травня цього року в рідному місті Турку Расмус на автомобілі Mercedes G 500 SUV проїхався на одній з ділянок зі швидкістю 81 км/год при обмеженні в 40 км/год.

У Фінляндії правила дорожнього руху однакові для всіх, а ось суми штрафів, як виявилося, ні.

Так званий "speeding ticket" розраховується з врахуванням офіційних заробітків порушника. У Рістолайнена чинний контракт з "Баффало" на загальну суму в 32,4 мільйона доларів. У рік Расмус отримує приблизно 5,4 мільйона доларів.

Виходячи з економічної формули покарань у Фінляндії була вирахувана сума штрафу 120 тисяч євро.