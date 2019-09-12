Фіорентина – Ювентус: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

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"Ювентус" їде у Флоренцію. В одному з найцікавіших матчів третього туру Серії А "Фіорентина" прийме чинного чемпіона Італії.

Експерти вважають, що фаворитом поєдинку будуть гості.

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• 1,727 – коефіцієнт на перемогу туринців.

• 5,3 – коефіцієнт на те, що вікторію відсвяткують господарі.

• 3,88 – коефіцієнт на нічию.


"Фіорентина" – "Ювентус": букмекерський прогноз

Минулого сезону "стара синьйора" двічі обігрувала "фіалок".


"Ювентус" двічі переміг у матчах проти "Фіорентини"

Чи зможе "Фіорентина" зупинити Роналду та компанію – скоро дізнаємося. Матч розпочнеться у суботу, 14 вересня, о 16:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус Серія А
Джерело: 24 канал
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