Фіорентина – Ювентус: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії
"Ювентус" їде у Флоренцію. В одному з найцікавіших матчів третього туру Серії А "Фіорентина" прийме чинного чемпіона Італії.
Експерти вважають, що фаворитом поєдинку будуть гості.
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• 1,727 – коефіцієнт на перемогу туринців.
• 5,3 – коефіцієнт на те, що вікторію відсвяткують господарі.
• 3,88 – коефіцієнт на нічию.
"Фіорентина" – "Ювентус": букмекерський прогноз
Минулого сезону "стара синьйора" двічі обігрувала "фіалок".
"Ювентус" двічі переміг у матчах проти "Фіорентини"
Чи зможе "Фіорентина" зупинити Роналду та компанію – скоро дізнаємося. Матч розпочнеться у суботу, 14 вересня, о 16:00.
Джерело: 24 канал
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