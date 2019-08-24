Фіорентина – Наполі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

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Фіорентина – Наполі: де дивитися онлайн матч 24 серпня 2019

Чемпіонат Італії стартує протистоянням "Фіорентини" та "Наполі". Переглянути цей матч можна буде і в Україні онлайн.

Варто нагадати, що італійська Серія А транслюється на українських телеканалах. Тож можна буде побачити в прямому ефірі матчі за участі українців – Руслана Маліновського в "Аталанті" та Євгена Шахова у "Лечче". Показувати матчі й надалі будуть телеканали "Футбол 1/2". І саме на "Футбол 1" покажуть у прямому ефірі матч "Фіорентина" – "Наполі". Початок трансляції о 21:40, сам матч розпочнеться о 21:45.

До слова: Фіорентина – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Онлайн-трансляція матчу "Фіорентина" – "Наполі" буде доступна на Oll.tv. Це онлайн-трансляція з каналу "Футбол 1". Та варто нагадати, що доступ до трансляції футбольних матчів на цьому сайті платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент на Oll.tv – 89 гривень (лише канали "Футбол 1/2") або 139 гривень (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport).

Трансляція матчу на цих сайтах – з 21:45. Огляд матчу "Фіорентина" – "Наполі" – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Наполі
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