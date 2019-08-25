"Фіорентина" та "Наполі" видали неймовірний матч, забивши сім голів: відео

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Фіорентина – Наполі: огляд і рахунок матчу 24 серпня 2019 – Чемпіонат Італії
"Наполі" переміг "Фіорентину" / twitter.com/acffiorentina

У матчі між "Фіорентиною" та "Наполі" у суботу, 24 серпня, команди порадували уболівальників одразу сімома голами. та більше раділи фанати гостей, які й виграли цей матч.

Фіорентина – Наполі 3:4

Голи: Пульгар, 9 (пен), Міленковіч, 52, Боатенг, 65 – Мертенс, 38, Інсіньє, 43 (пен), 67, Кальєхон, 56, 

Відкрити рахунок у матчі "Фіорентині" вдалося з пенальті. Його арбітр призначив після перегляду відеоповтору, який підтвердив гру рукою Зєлінскі у своєму штрафному майданчику.

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Та ще до перерви гості не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Спочатку ідеальний за траєкторією польоту м'яч удар вдався Мертенсу. А згодом він впав у штрафному майданчику суперників. Арбітр призначив пенальті, хоча бельгієць явно симулював. Удар з позначки реалізував Інсіньє.

У другому таймі команди забили ще чотири голи. При цьому "Фіорентина" кожен раз зрівнювала рахунок, а за декілька хвилин "Наполі" знову виходив вперед. Спочатку забив Міленковіч після подачі з кутового, але Кальєхон зрівняв ударом в дотик у дальній кут.

Точно в кут пробив і Боатенг, і м'яч від штанги таки закотився за лінію воріт. Та минає дві хвилини – і Інсіньє головою переправляє м'яч у ворота суперників.

Варто додати, що за "Фіорентину" у цьому матчі дебютував Франк Рібері. І він претендував на пенальті, коли його збили у штрафному майданчику. Однак арбітр проігнорував цей момент.

Відеоогляд матчу Фіорентина – Наполі

"Наполі" починає новий сезон з перемоги. "Фіорентина" ж зазнає поразки у першому ж матчі на домашньому полі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Наполі
Джерело: 24 канал
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