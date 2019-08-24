Фіорентина – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

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Вже у першому турі чемпіонату Італії один проти одного зіграють "Фіорентина" та "Наполі". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Попри те, що матч відбудеться у Флоренції, саме гості є фаворитами цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Наполі" коливається в районі 1,75-1,85. натомість перемога "Фіорентини" може принести автору ставки виграш з коефіцієнтом в 4,75.

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Прогноз MarathonBet

Експерти вважають, що домашні стіни не допоможуть Фіорентині вдало стартувати у новому сезоні Серії А.

• 5,1 – коефіцієнт на тріумф Фіорентини.

• 1,79 – на перемогу гостей із Неаполя.

• 3,7 – нічия.


Фіорентина – Наполі: прогноз букмекерів

Попри це, існує висока ймовірність, що суперники обміняються голами – коефіцієнт 1,71. Хоча б одна не заб'є – 2,11. 

Прогноз 1xbet

Вони оцінили шанси "Фіорентини" коефіцієнтом 4,72. Перемога віце-чемпіона Італії – 1,85. Нічия у цьому матчі – 3,6.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" – 1,81, натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,11.

Прогноз Parimatch

У них перемога господарів "Стадіо Артеміо Франкі" оцінено в 4,80. Перемога "Наполі" – 1,81. Нічия – 3,60.

На те, що голи будуть забиті в обох таймах – 1,68. Що такого не буде – 2,18.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу "Фіорентини" з коефіцієнтом 4,65. Перемога гостей – 1,82. Підсумкова нічия – 3,65.

Матч "Фіорентина" – "Наполі" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Наполі
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