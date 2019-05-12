"Фіорентина" не змогла виграти 12-й матч поспіль, поступившись "Мілану": відео

Футбольна команда "Фіорентина" з міста Флоренція не змогла здобути перемогу у 12-у поспіль матчі в рамках італійської Серії А. "Фіалки" на своєму полі програли "Мілану".

Фіорентина – Мілан 0:1

Гол: Чалханоглу, 35

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Упродовж першого тайму більш небезпечними були саме гості. Перший справді гострий момент мав Сусо. Оборонці "Фіорентини" забули про нього у своєму штрафному й дозволили пробити. Однак Сусо вдарив по центру й Лафонт парирував удар. Згодом свій момент мав Чалханоглу, однак знову на заваді голу став Лафонт.

Не зміг виручити своїх партнерів Лафонт на 35 хвилині. Сусо зробив чудовий навіс у штрафний, який ударом головою замкнув Чалханоглу – 1:0.

У другому таймі "Фіорентина", яка свій останній матч виграла ще 17 лютого, побігла відіграватися. Найбільше загрози йшло традиційно від Федеріко К'єзи. Спершу він прорвався своїм флангом і пробив по воротах гостей, однак воротар парирував удар. Згодом намагався потурбувати Джанлуїджі Доннарумму Кевін Міральяс, але знову голкіпер був на висоті. Ще один момент мав К'єза. Атакувальний півзахисник потужно пробив по воротах Доннарумми. Джанлуїджі удар парирував невдало, але на добиванні не було жодного з гравців "Фіорентини".

Свій чи не єдиний шанс у другому таймі "Мілан" мав, коли "Фіорентина" атакувала всім складом, забувши про оборону. У стрімку контратаку втік Кутроне, однак його удар виявився невлучним. Відтак, "Мілан" завдяки голу Чалханоглу здобув мінімальну звитягу.

Фіорентина – Мілан – відеоогляд матчу

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