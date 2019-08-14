Фірміно й Бакрлі в запасі: "Ліверпуль" і "Челсі" назвали стартові склади на Суперкубок УЄФА

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"Ліверпуль" – "Челсі": стартові склади команд на матч за Суперкубок УЄФА
"Ліверпуль" – "Челсі": стартові склади команд на матч за Суперкубок УЄФА / LFC

Англійські гранди "Ліверпуль" та "Челсі" визначилися зі стартовими складами на матч за Суперкубок УЄФА. Поєдинок, який приймає Стамбул, розпочнеться о 22:00.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп вирішив зіграти проти "Челсі" за схемою 1:4:3:3.

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"Ліверпуль": Адріан, Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Мілнер, Фабінью, Хендерсон, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен.

Наставник лондонського клубу Френк Лемпард також вирішив зіграти за схемою 1:4:3:3.

"Челсі": Аррісабалага, Емерсон, Крістенсен, Зума, Аспілікуета, Ковачіч, Канте, Жожиньо, Педро, Жиру, Пулішич.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Водафон Парк". Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль Челсі
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