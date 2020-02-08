Фітнес-тренер продає онлайн-курси, аби врятувати дружину від раку

Львівський тренер із фітнесу Роман Тисовський заради коханої розпочав справжній челендж порятунку. Чоловік продає власні онлайн-курси тренування, аби оплатити лікування. У його дружини діагностували рак шкіри. Відтак до благородної справи може долучитися кожен охочий.

Вони познайомились майже п'ять років тому у спортивному залі. Тетяна прийшла займатись, а тренером був Роман. Так тренування переросли у кохання, йдеться в сюжеті ZAXID.NET.

"Займалися як зі звичайною клієнткою, а потім виникла іскра. Спочатку такі нормальні друзі були, а потім швиденько-швиденько переросло", – пригадують фітнес-тренер Роман Тисовський з дружиною Тетяною.

Та їхню щасливу спортивну сім'ю, у якій ростуть двоє дітей, молодшому з яких ще немає 1,5 року, влітку спіткала біда. Усе змінив страшний діагноз – меланома – рак шкіри.

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"Почалося все з того, що в неї була родимка, плюс під час вагітності під впливом гормонів зіграло свою роль. Зверталися в онкологічний центр у Львові, нам сказали спочатку, що все нормально. Після вагітності прийти видалити родимку, але коли ми прийшли видалити, то дослідження проказало, що це злоякісна пухлина", – розповідають Роман та Тетяна Тисовські.

Жінці провели дві операції, та нещодавно хвороба різко почала прогресувати. Мужня сім'я й не думає здаватись. Коштовне лікування вартує близько 300 тисяч гривень на місяць, та воно вже дає результати.

"Результат навіть вже є. Вона була в поганому стані, зараз їй вже краще: больовий синдром трошки зменшився, тобто вона вже може реагувати на дітей, з ними спілкуватися, бавитися", – каже Роман.

Роман – спортсмен та реабілітолог із 6-річним стажем. Допомагає людям вести здоровий спосіб життя, худнути та налагоджувати правильне харчування. Чоловік запустив онлайн курс тренувань, який через його сторінку у Facebook може придбати кожен охочий. Допомагаючи власному здоров'ю, клієнти мають змогу долучатись і до порятунку матері двох дітей.

"Люди можуть собі придбати займатись у будь-якій точці України, без проблем включаєте відео є всі на ютубі, і тренуєтесь удома. Ми в спеціальному чаті, де учасник, спілкуємося, ставимо конкретні питання, що кого цікавить, я контактую сам індивідуально з людьми, постійно моніторю", – пояснює фітнес-тренер Роман Тисовський.

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