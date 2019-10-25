"Ліверпуль" виграв суд в New Balance та підпише рекордну угоду з Nike

Англійський клуб "Ліверпуль" виграв судову справу проти свого постачальника спортивної форми – американської компанії New Balance.

Причина суду між "Ліверпулем" та New Balance

Футбольний клуб та виробник спортивного одягу співпрацювали протягом семи років. "Ліверпуль" навіть певний час грав у формі від дочірньої компанії New Balance – Warrior Sports. Загалом за контрактом "червоні" отримували 45 мільйонів фунтів за сезон. Він чинний до травня 2020 року.

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Та вже зараз "Ліверпуль" вирішив шукати собі нового технічного партнера – того, хто запропонує більше. Таким виявився інший розробник спортивного одягу – компанія Nike. Однак в New Balance були незгідні з таким перебігом подій. і подали на "Ліверпуль" до суду, стверджуючи, що вони активували опцію щодо укладення нової угоди з "мерсисайдцями". Вона нібито передбачала, що компанія може залишитися технічним спонсором клубу, якщо повторить найвигіднішу пропозицію конкурента.

"Ліверпуль" заявив, що у New Balance немає такого права.

Чим закінчився суд

За даними Liverpool Echo, "Ліверпуль" таки виграв справу в суді у New Balance. Тож вже влітку 2020 року може підписати угоду з Nike. За даними виданням, п'ятирічний контракт "Ліверпуля" з Nike вже узгоджений, а компанія витратила 6 мільйонів фунтів на дизайн нової форми.

Скільки отримає "Ліверпуль" за новою угодою не повідомляється. Та варто відзначити, що угода може стати рекордною для АПЛ. Поки що найбільше отримує "Манчестер Юнайтед" – 75 мільйонів фунтів в рік від adidas. Інший клуб з Манчестера – "Сіті" отримує по 65 мільйонів фунтів від Puma. Угоду підписали на початку 2019 року на десять років.