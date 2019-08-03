ФК Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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ФК Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч 03.08.2019 – УПЛ
ФК Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

Матч другого туру чемпіонату України між "Львовом" і "Динамо" відбудеться у суботу, 3-го серпня. Переглянути гру в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матчі "Львова" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме останній і покаже матч "Львів" – "Динамо" в прямому ефірі. Початок трансляції о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн "Львів" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також поєдинку другого туру чемпіонату України на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній запрошені експерти оцінять шанси команд здобути перемогу.

У попередньому турі "Львів" та "Динамо" здобули перемоги. "Містяни" на виїзді вирвали звитягу в матчі проти "Десни". "Біло-сині" у Львові здолали "Карпати".

Результат матчу "Львів" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту УПЛ ФК Львів
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