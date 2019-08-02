ФК Львів – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Динамо" продовжує гостювати у Львові. Після матчу з тамтешніми "Карпатами" кияни поміряються силами з ПФК "Львів". Букмекери оцінили шанси обох команд на перемогу в другому турі УПЛ.

Львів – Динамо: прогноз на матч

Для киян старт сезону надзвичайно важкий та відповідальний. "Біло-синім" не варто втрачати очки в національній першості, але також потрібно боротися у кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак, наставнику "Динамо" Олександру Хацкевичу вкрай важливо правильно розставити пріоритети для команди.

ФК "Львів" у першому турі несподівано на виїзді вирвав перемогу в "Десни". Таким чином, підопічні Богдана Блавацького довели, що грають до останнього, а також можуть здивувати свого суперника.

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Прогноз Фаворит Спорт

Торік у другому турі "Динамо" також грало проти "Львова". Перемогу "біло-синім" у компенсований час приніс гол Назарія Русина. "Динамо" є фаворитом матчу й коефіцієнт на їх перемогу – 1,29. Перемогу "містян" букмекери оцінили коефіцієнтом 10.

На те, що основний час матчу другого туру чемпіонату України завершиться нічиєю – 5,75. Команди встигли зіграти між собою три поєдинки у Львові. У жодній грі двом колективам не вдавалося відзначитися одночасно. Коефіцієнт на те, що в цій грі обидва клуби заб'ють – 1,94. Якщо ж ні – 1,80.

Прогноз Марафон

Фахівці у цьому протистоянні повністю на боці столичного клубу. Так, коефіцієнт на перемогу "Динамо" – лише 1, 28 сотих. А от на те, що перемогу здобуде "Львів" – аж 10,25. Коефіцієнт на нічию – 5,6.



Прогноз букмекерів на матч

Також очікують великої кількості голів. Тотал більше, ніж два з половиною – коефіцієнт 1,62.

Прогноз Pari Match

У минулому сезоні "Львову" вдалося перемогти "Динамо" в Києві з рахунком 1:0. Коефіцієнт на те, що львів'яни переможуть і при цьому не пропустять – 12. Перемогу "Львова" в одному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 4,10.

"Динамо" тричі перемагало "Львів" на виїзді з рахунком 1:0. Коефіцієнт на те, що киян знову переможуть та збережуть ворота сухими – 2,10. Коефіцієнт на те, що "біло-сині" переможуть, забивши понад 2 голи – 1,85.

Матч другого туру чемпіонату України "Львів" – "Динамо" відбудеться 3-го серпня на стадіоні "Львів Арена". Початок гри – о 19:30. Результат матчу читайте на Спорт24.