ФК "Львів" дограватиме матчі чемпіонату на іншому стадіоні

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ФК "Львів" виступатиме на стадіоні "Україна"
ФК "Львів" виступатиме на стадіоні "Україна" / ФК "Львів"

Футбольний клуб "Львів" до кінця сезону матчі чемпіонату та Кубка України проводитиме на іншому львівському стадіоні – "Україна".

Як повідомили у клубі, переїзд "синьо-золотих левів" з основного стадіону на резервний пов’язаний з тим, що на "Арені Львів" на початку березня розпочнеться встановлення нового газону. Увесь процес монтажу та адаптації найсучаснішого гібридного покриття займе близько трьох місяців.

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Таким чином вже перший матч УПЛ проти одеського "Чорноморця" 23 лютого "Львів" зіграє на стадіоні "Україна". На цьому ж стадіоні виступає й інша львівська команда "Карпати".

Першим зіграти на новому газоні "Арени Львів" випаде збірній України. 7 червня вона тут зіграє офіційний матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Сербії. А вже 10 червня на цьому стадіоні відбудеться і другий матч проти збірної Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів УПЛ
Джерело: 24 Канал
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