ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера

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Володимир Мазяр
Володимир Мазяр / Фото з відкритих джерел

Колишній головний тренер "Гірника-Спорт" Володимир Мазяр очолив команду елітного дивізіону ФК "Львів".

Про це інфомує прес-служба "синьо-золотих левів".

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41-річний спеціаліст змінив на цій посаді Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін. Умови і терміни контракту з новим керманичем "містян" не розголошуються.

Керівництво клубу представило Володимира Івановича команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Мазяра був "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів Полтавської області. Спеціаліст очолював команду з січня 2019 року.

Богдан Блавацький очолив львів'ян в квітні нинішнього року, але новий сезон УПЛ ПФК "Львів" почав невдало, набравши лише 6 очок після 6 стартових турів. Команда знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів
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