ФК "Львів" офіційно залишився без головного тренера

Головний тренер футбольного клубу "Львів" Юрій Бакалов покидає свою посаду.

У понеділок, 8-го квітня, клуб та 53-річний фахівець прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін.

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"Керівництво, футболісти та персонал ПФК "Львів" дякують Юрію Михайловичу за плідну співпрацю та бажають йому подальших успіхів на тренерській ниві!", – йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Бакалов очолив ФК "Львів" влітку 2018-го. Разом з командою Бакалову вдалося потрапити у топ-6 чемпіонату України, що дозволяє боротися за місця в єврокубках. Наразі львів'яни на 6-й позицій з 30 очками в активі.

У неділю, 7-го квітня, "Львів" програв "Зорі" у чвертьфіналі Кубка України й припинив участь.

Також ФК "Львів" вирішив розлучиться з двома бразильцями. Йдеться про півзахисника Кауе і Агусто Бруно да Сілве. Їх агенти працюють над розірванням контрактів.

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