ФК "Львів" отримав нового тренера

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Богдан Блавацький очолив ФК "Львів"
Богдан Блавацький очолив ФК "Львів" / ФК "Львів"

У вівторок, 16 квітня, новим головним тренером ПФК "Львів" став Богдан Блавацький. 55-річний спеціаліст підписав угоду з "синьо-золотими левами" до кінця сезону 2018/2019 років, яка буде подовжена ще на рік у випадку виконання командою завдання на сезон.

Богдан Блавацький очолив ФК "Львів" після того, як у відставку подав Юрій Бакалов. Тож на гру проти "Олександрії" команду вивів тренерський тріумвірат – Юрій Панфілов, Віталій Шпанюк і Тарас Гребенюк. А керівництво клубу розглядало декілька кандидатур, у тому числі з-за кордону.

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Богдан Блавацький має за плечима 21 рік активної тренерської роботи. Він один з перших українських тренерів, який отримав тренерську ліцензію PRO. На рахунку Блавацького – 22 гри у Вищій лізі чемпіонату України у ролі головного тренера івано-франківського "Прикарпаття". Саме під його керівництвом прикарпатський клуб посів дев’яте місце в елітному футбольному дивізіоні, що стало найкращим показником клубу в історії.

Богдан Блавацький працював разом з Віталієм Кварцяним у луцькій "Волині" у 2013-2014 роках. Також новий наставник "Львова" протягом шести років працював у польському футболі, провівши успішні кампанії із "Спартаком" (Шаровола), "Томашувієй", "Віслою" (Пулави) та "Сталлю" (Жешув).

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Львів
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