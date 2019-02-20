ФК "Львів" підписав чергових бразильських футболістів

ПФК "Львів" посилився трьома бразильськими футболістами, склад львівського клубу поповнили півзахисники Ліпе та Кадіна, а також вінгер Педро.

Угода Ліпе із "синьо-золотими левами" розрахована на чотири роки, Кадіна та Педро стали гравцями львівського колективу на найближчих п’ять років.

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Ліпе виступатиме за "Львів" під 10-м номером. 4-й та 6-й номери дісталися двом іншим новачкам "містян" – Кадіні та Педро.

Варто додати, що інформація про те, що Ліпе стане гравцем "Львова", головний тренер львівської команди Юрій Бакалов оголосив ще у середині січня. Однак згодом він сам спростував цю інформацію. Та все ж таки "Львів" підписав угоду з бразильським півзахисником.

За день до цього "Львів" підписав угоди також з трьома бразильцями. При цьому один з них перед тим виступав за інший львівський клуб – "Карпати". Окрім того, у клубі у першій половині сезону виступало вісім футболістів з Бразилії.

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