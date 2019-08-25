ФК "Львів" підписав ще двох бразильців

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Філіпе та Клебер
Філіпе та Клебер / ПФК "Львів"

ПФК "Львів" підписав контракти з двома бразильськими футболістами – склад львівського клубу поповнили нападник Філіпе та захисник Клебер.

Угоди Філіпе і Клебера із "синьо-золотими левами" розраховані на п’ять років. Філіпе виступатиме за "Львів" під 77-м номером. 44-й номер дістався Клеберу.

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Філіпе (повне ім’я – Філіпе Пахтманн) – 19-річний відтягнутий форвард або ж нападник. Грав лише у бразильських клубах – "Імбітуба", "Санта Катаріна" та "Флуміненсе".

Клеберу (повне ім’я – Клебер да Сілва Гомеш) – 20 років. Він центральний захисник. Та окрім бразильських клубів "Арагуїна" та "Жувентус", виступав і за португальський "Фаренсе".

Варто нагадати, що окрім Філіпе та Клебера, у команді є ще 10 гравців з Бразилії.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів Трансфери
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