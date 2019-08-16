ФК "Львів" продав одного з найкращих легіонерів УПЛ в Португалію

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Дуарте Бруно перейшов у "Віторію Гімарайнш"
Дуарте Бруно перейшов у "Віторію Гімарайнш" / vitoriasc.pt

Нападник "Львова" Бруно Дуарте підписав 4-річний контракт з "Віторією" з Гімарайнш.

Угода містить опцію продовження ще на один сезон. Португальський клуб заплатив за перехід 23-річного футболіста 600 тисяч євро.

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У новій команді Дуарте Бруно виступатиме разом з українським центрбеком Валерієм Бондаренком, який був орендований португальським клубом у "Шахтаря".

У минулому сезоні Дуарте забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі в 30 матчах за львів'ян у всіх турнірах і був визнаний найкращим футболістом команди за підсумками кампанії.

У нинішньому сезоні Дуарте вже встиг провести три поєдинки в УПЛ, в яких відзначився одним забитим голом.

За підсумками минулого сезону "Гімарайнш" зайняв 5 місце в турнірній таблиці і виступає в кваліфікації Ліги Європи, в третьому раунді якої на тижні пройшов латвійський "Вентспілс".

 

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Теги: Футбол Спорт ФК Львів УПЛ Трансфери
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