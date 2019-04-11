ФК "Суми" позбавлені статусу професійного клубу, трьох гравців довічно відсторонили від футболу

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"Суми" позбавили статусу професійного клубу
"Суми" позбавили статусу професійного клубу / ПФК "Суми"

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України позбавив ПФК "Суми" статусу професійного клубу. Колишнього президента клубу Тараса Козака, а також трьох футболістів довічно відсторонили від футболу.

Таке суворе покарання пов'язане з тим, що футболісти неодноразово отримували гроші за матчі з фіксованим результатом. Довічну дискваліфікацію отримали Єгор Луговий, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков. Решта учасників договірних матчів отримали коротші терміни відсторонення від футболу.

Дізнайтеся більше про скандал навколо договірного матчу між "Зорею" та "Динамо"

За даними FootballHub, керівництво "Сум" організовувало матчі з фіксованим результатом. Загалом є факти про близько 20 таких матчів, до яких причетний вже колишній президент клубу Тарас Козак. При цьому розслідуванням цієї справи займалися і правоохоронці. Вони направили до КДК п'ять задокументованих доказів договірних матчів за участі "Сум".

Дивіться відео про історію договірних матчів за участі ФК "Суми"

"Суми" набули статусу скандального в Першій лізі. Після зимової паузи президент "Сум" Сергій Ващенко заявляв, що клуб не буде виступати у чемпіонаті. Та все таки продовжив грати матчі. Хоча на гру проти "Агробізнес" команду так і не допустили через підроблені документи про медогляд гравців.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Скандал
Джерело: 24 Канал
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