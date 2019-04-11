ФК "Суми" позбавлені статусу професійного клубу, трьох гравців довічно відсторонили від футболу

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України позбавив ПФК "Суми" статусу професійного клубу. Колишнього президента клубу Тараса Козака, а також трьох футболістів довічно відсторонили від футболу.

Таке суворе покарання пов'язане з тим, що футболісти неодноразово отримували гроші за матчі з фіксованим результатом. Довічну дискваліфікацію отримали Єгор Луговий, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков. Решта учасників договірних матчів отримали коротші терміни відсторонення від футболу.

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За даними FootballHub, керівництво "Сум" організовувало матчі з фіксованим результатом. Загалом є факти про близько 20 таких матчів, до яких причетний вже колишній президент клубу Тарас Козак. При цьому розслідуванням цієї справи займалися і правоохоронці. Вони направили до КДК п'ять задокументованих доказів договірних матчів за участі "Сум".

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"Суми" набули статусу скандального в Першій лізі. Після зимової паузи президент "Сум" Сергій Ващенко заявляв, що клуб не буде виступати у чемпіонаті. Та все таки продовжив грати матчі. Хоча на гру проти "Агробізнес" команду так і не допустили через підроблені документи про медогляд гравців.