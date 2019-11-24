"Фламенго" завоював Кубок Лібертадорес, здійснивши неймовірний камбек за 3 хвилини: відео

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Фламенго – Рівер Плейт результат та відео

У фінальному матчі Копа Лібертадорес бразильський "Фламенго" здолав аргентинський "Рівер Плейт" (2:1) і став переможцем турніру.

Фламенго – Рівер Плейт 2:1

Голи: Габріел Барбоса, 89, 90+2 – Борре, 15

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Бразильський клуб пропустив після удару Рафаеля Борре вже на 14 хвилині зустрічі. "Фламенго" намагався відігратися, але не створював в атаці багато моментів.

І ось, коли аргентинські фанати вже готові були святкувати, своє слово сказав орендований у міланського "Інтера" Габріель Барбоса. За хвилину до кінця основного часу 23-річний гравець зрівняв рахунок, а в доданий час, на 92-й хвилині, Габігол приніс "Фламенго" трофей. Також з дев'ятьма голами бразилець став найкращим бомбардиром нинішнього Кубка Лібертадорес.

Не обійшлося в фіналі без вилучень – по червоній картці по обидва боки заробили Есек'єль Паласіос і герой матчу Габігол.

"Фламенго" виграв другий Кубок Лібертадорес в історії, перший трофей "червоно-чорні" завоювали в 1981 році. "Рівер Плейт" був близький до того, щоб виграти трофей другий рік поспіль, але "мільйонерам" не вистачило кількох хвилин для тріумфу.

Фламенго – Рівер Плейт відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол
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