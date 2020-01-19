Флойд Мейвезер кинув виклик Конору МакГрегору: бій може відбутися вже у 2020 році

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер (50 боїв, 50 перемог, 27 з них нокаутом) кинув виклик бійцю змішаних єдиноборств Конору МакГрегору. Свого часу вони вже провели один бій.

Після перемоги МакГрегора в бою проти Серроне за 40 секунд, Мейвезер опублікував пост в Instagram.

До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

На картинці зображені обоє спортсменів, а також напис "Mayweather McGregor 2 2020". Так боксер дає зрозуміти, що готовий до бою-реваншу проти МакГрегора, який може відбутися вже у 2020 році.

Бій між Флойдом Мейвезером та Конором МакГрегором відбувся 26 серпня 2017 року. Він відбувався за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Бій отримав назву "Грошовий бій" (The Money Fight), оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, а гонорари склали 100 мільйонів доларів і 30 мільйонів доларів, відповідно переможця і переможеному.