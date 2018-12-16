Флойд Мейвезер показав свій автопарк – Майбах, Феррарі й сім Роллс-Ройсів: відео

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Флойд Мейвезер показав свій автопарк
Флойд Мейвезер показав свій автопарк / twitter.com

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер похвалився своїм автопарком, який складають дорогоцінні автомобілі.

Флойд показав свій Майбах, Феррарі й сім Роллс-Ройсів.

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Мейвезер просить називати його "moneyman" – грошовитою людиною.

Хто такий Флойд Мейвезер?
Колишній американський боксер, який провів 50 поєдинків та виграв усі. Мейевезер вважається найбільш високооплачуваним боксером в історії професійного боксу. У 2005 році за бій Артуро Гатті він отримав $3,2 млн, за поєдинок у 2007 році з Оскаром Де Ла Хойєю – $25 млн. У 2007 році Мейвезер заснував свою промоутерську компанію, доходи від її діяльності стабільно приносили йому $25-40 млн на рік протягом наступних шести років. У 2013 році він отримав $70 млн за бій проти Канело Алвареса. Також у боксера є контракти з Hublot, Burger King і FanDuel, що приносить йому мільйони доларів щорічно. За оцінкою Forbes, Мейвезер заробив близько $30 млн за межами рингу протягом своєї кар'єри, виключаючи інвестиційний дохід.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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