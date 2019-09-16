Флойд Мейвезер повідомив, що проведе реванш з Пак'яо

42-річний американський боксер Флойд Мейвезер заявив, що займається організацією виставкового бою проти філіппінця Менні Пак'яо. Їх бій повинен відбутися в Токіо (Японія).

Наразі Флойд не розкриває деталі потенційного поєдинку, зокрема, скільки раундів боксуватимуть спортсмени.

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Я "Грошовий Мей", і так буде завжди. Betrnk.com – моя команда в японському Токіо. І, звичайно ж, я, Флойд "Money" Мейвезер. Прямо зараз я працюю над тим, щоб влаштувати в Токіо виставковий бій Мейвезер – Пак'яо. Слідкуйте за новинами,

– сказав Мейвезер.

Флойд і Менні свого часу вже боксували. Їх поєдинку передували дуже довгі переговори тривалістю близько шести років. Траплялися суперечності, через які домовленості не можна було досягнути. Нові переговори розпочалися у кінці 2014 року, а вже 20 лютого американський боксер офіційно оголосив про те, що бій офіційно відбудеться.

2 травня 2015 року бій відбувся. На кону стояли титули чемпіона WBO, WBC, WBA(Super), The Ring, а також перше місце P4P. Перемогу одностайним рішенням суддів одержав Флойд Мейвезер. Цей бій став найкасовішим в історії боксу. Пак'яо не погоджується з рішенням суддів і вимагав реваншу.

Мейвезер – Пак'яо відеоогляд бою