Фонсека готується розірвати контракт з "Шахтарем", його агент летить домовлятися з клубом

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека незабаром повинен розірвати контракт з донецьким клубом.

Марко Абреу, агент Паулу Фонсеки, незабаром прибуде в Україну, щоб домовитися з "Шахтарем" про розірвання контракту, повідомляє Sky Sport Italia.

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Менеджер сподівається, що "гірники" погодяться безкоштовно відпустити тренера в італійську "Рому".

Італійські ЗМІ повідомляють, що в контракті Паулу Фонсеки з донецьким клубом є пункт про дострокове припинення співпраці. Відступні за розірвання контракту Фонсеки з "Шахтарем" складають 5 мільйонів євро.

Раніше італійське видання Corrieredellosport повідомило, що Фонсека, який не приховує бажання спробувати свої сили в топ-лізі, вимагає гарантій від керівництва "римлян". Паулу очікує, що йому виділять достатньо часу на побудову команди.

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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