Фонсека хоче забрати в "Рому" футболістів "Шахтаря"

Головний тренер "Роми" та екс-наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека заявив, що хотів би бачити в італійському клубі деяких гравців "гірників".

Про це Фонсека сказав в коментарі сайту "Главред".

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Так, деякі гравці "Шахтаря" мені цікаві, і я б хотів, щоб вони продовжили кар'єру в "Ромі". Але давайте будемо реалістами, у кожного з них є діючий контракт, і якщо сторони не домовляться, то вони не перейдуть.

Прізвища тих, хто може до нас перейти називати не буду, але підтверджу, що дійсно три-чотири футболісти мені цікаві,

– зазначив Паулу.

У вівторок, 11 червня, Паулу Фонсека офіційно покинув донецький "Шахтар" та очолив італійську "Рому". 46-річний португалець приступить до виконання обов'язків на початку сезону 2019/20. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

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