Фонсека хоче забрати в "Рому" українського півзахисника з "Шахтаря"

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека не проти забрати декількох гравців "гірників" до італійської "Роми", яку він очолив. Серед них і півзахисник Віктор Коваленко.

Перед тим "Ромі" приписували зацікавленість у захисникові Ісмаілі та півзахисникові Тайсоні. Та Calciomercato переконує. що в список ймовірних трансферів входить і Віктор Коваленко. 23-літній півзахисник може перейти до італійського клубу за 8 мільйонів євро. А його контракт з "Шахтарем" закінчується влітку 2020 року.

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Віктор КоваленкоГравець донецького "Шахтаря", вихованець клубу. Здатний діяти на різних позиціях у середній лінії – як центрального, так і флангового півзахисника. Народився 14 лютого 1996 року.



З сезону 2014-15 залучався до першої команди та провів по два матчі в Кубку та чемпіонаті України. У сезоні-2015/16 Віктор почав регулярно виходити в основі й забив дебютний м’яч за "Шахтар" у кубковій зустрічі з "Тернополем". У сезоні 2018-19 зіграв 37 матчів, у яких забив 7 голів. Загалом за "гірників" зіграв у 162 матчах, в яких відзначився 26 разів.



Віктор виступав за юнацькі й молодіжну збірні країни. 2015 року у складі команди U20 брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу". Від 2016 року – гравець національної збірної України.