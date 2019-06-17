Фонсека хоче запросити в "Рому" легенду "Шахтаря"

Екс-капітан "Шахтаря" Даріо Срна відмовився від продовження контракту з "Кальярі" і може перейти в "Рому".

Португальський тренер працював з Даріо в "Шахтарі", а тепер хоче, щоб захисник допоміг йому в новому клубі, повідомляє італійське видання Calciocasteddu.it.

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Раніше Спорт 24 повідомляв, що Срна покине "Кальярі" через погіршення умов за новим контрактом, який пропонує клуб.

Також повідомлялось, що Срна схиляється до повернення у "Хайдук" – клуб, у якому розпочинав свою професійну кар'єру.

Як відомо, рік назад Срна покинув "Шахтар" і підписав контракт з "Кальярі" за схемою 1+1. У сезоні 2018/19 хорват провів 28 матчів за італійський клуб, відзначившись 3 результативними передачами.

"Кальярі" в минулому сезоні посів 15 місце в турнірній таблиці Серії А, від зони вильоту команду відокремили всього три очки. "Рома" завершила чемпіонат на 6-й позиції через що залишилася без путівки в Лігу чемпіонів.

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