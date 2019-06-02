Фонсека може забрати в "Рому" лідера донецького "Шахтаря"

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Тайсон може перейти в "Рому"
Тайсон може перейти в "Рому" / ФК "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити італійську "Рому", Але тренер може забрати з собою і деяких "гірників",

"Рома" готова запропонувати Фонсеці контракт на 3 роки із зарплатою у 2,5 мільйони євро на рік. Але тренер не планує переїжджати в Рим сам. А готовий забрати з собою і капітана "Шахтаря" Тайсона, повідомляє Dailynews24.it.

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31-літній бразилець вже дев'ятий рік виступає в Україні. І не проти переїхати у сильніший чемпіонат. Тож італійська Серія А йому може підійти.

Та варто відзначити, що контракт у Тайсона з "Шахтарем" діє до літа 2021 року. Тож "Ромі" доведеться викупляти його у "гірників". Transfermarkt оцінює цей трансфер у 13 мільйонів євро.

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2 червня
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Теги: Спорт Футбол Рома Шахтар
Джерело: 24 канал
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