Фонсека очолить "Рому" наступного тижня, – La Gazzetta dello Sport

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport розповіло на своїх сторінках подробиці переходу наставника "Шахтаря" в італійську "Рому".

Фонсека на наступному тижні владнає останні деталі свого переходу в "Рому", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Вже у вівторок португалець проведе зустріч в Лондоні з президентом римського клубу Джеймсом Паллоттой, на якій буде також присутній екс-капітан "Роми" Франческо Тотті.

Якщо тренер владнає всі деталі, то може бути оголошений офіційно наставником "вовків" до наступних вихідних.

Раніше португальський фахівець встиг прокоментувати потенційне підписання контракту з італійською "Ромою". У коментарі Corriere dello Sport Фонсека заявив, що щасливий, що може вилетіти до Риму.

"Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, які вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів .

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

Натомість "Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.