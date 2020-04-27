Фонсека підтвердив, що хоче переманити гравців "Шахтаря" у "Рому"

Наставник "Роми" Паулу Фонсека підтвердив інтерес італійського клубу до гравців "Шахтаря". Португалець заявив, що хотів би бачити в "Ромі" пару футболістів "Шахтаря".

Фонсека, який раніше працював в "Шахтарі", в ефірі телеканалу "Футбол 1" прокоментував чутки про інтерес римського клубу до гравців донецького клубу.

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Зокрема, ЗМІ сватають у "Рому" Віктора Коваленка, Тайсона, Ісмаїлі, Маркоса Антоніо, Тете, Жуніора Мораеса та навіть Михайла Мудрика.

Фонсека не став називати прізвища, але заявив, що хотів би одного-двох гравців "Шахтаря" бачити в "Ромі".

Преса в Італії вже була зацікавлена ​​у всіх гравцях "Шахтаря". Я дуже добре знаю всіх гравців донецького клубу, більшість з них моли б грати в найкращих європейських командах і чемпіонатах. Я уважний до них. Я б хотів одного-двох гравців "Шахтаря", якби це було можливо, але на це складно розраховувати. У "Шахтаря" чудові гравці, які можуть виступати в будь-якому європейському гранді,

– заявив Фонсека.

За словами Фонсеки, вести переговори з "Шахтарем" – завжди складно.

На цей момент клуби хочуть платити за гравців все менше, але парочку гравців "Шахтаря" я б вибрав, щоб вони грали в "Ромі",

– підсумував Фонсека.

Паулу Фонсека очолював "Шахтар" з 2017 до 2019 року. За цей час португалець двічі виграв чемпіонат та Кубок України.

Влітку 2019 року Фонсека очолив "Рому".

Після 26 турів у Серії A "Рома" під керівництвом Фонсеки посідає тільки п'яту сходинку.

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