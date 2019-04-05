Фонсека прокоментував продаж легіонера "Шахтаря"

308 Читать новость на русском
Веллінгтон Нем
Веллінгтон Нем / shakhtar.com

Португальський наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував можливий трансфер бразильського футболіста Веллінгтона Нема.

Фонсека дав інтерв'ю клубному сайту "Шахтаря", в якому заявив, що Нем поки гравець донецького клубу.

Читайте також: Красніков прокоментував конфлікт з Хацкевичем та продаж двох бразильців

Насправді це лише новини. Наразі я знаю, що Нем у нашій команді. Він працює, і дуже добре. Саме завдяки цьому він мав змогу зіграти з "Олександрією", де став однією з визначальних фігур. Для мене важлива тільки робота на тренувальному полі та в матчах, а не те, що пишуть в Інтернеті. Доки футболісти перебувають тут, я розраховую геть на всіх,
– сказав Фонсека.

Водночас поки нема інформації, які клуби претендують на бразильця Веллінгтона Нема.

У матчі проти "Олександрії" Нем заробив пенальті, який реалізував Мораес і "Шахтар" здобув мінімальну перемогу.

У цьому сезоні Веллінгтон Нем не є основним гравцем "Шахтаря". У всіх турнірах бразилець зіграв 14 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
11706
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
сьогодні 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
640
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
7138
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
сьогодні 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
623
Топ-10 українських футболістів-красунчиків
4 квітня 22:45 Топ-10 українських футболістів-красунчиків
Олена Кандяк 284
Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
4 квітня 20:49 Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
133
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук