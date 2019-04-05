Фонсека прокоментував продаж легіонера "Шахтаря"

Португальський наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував можливий трансфер бразильського футболіста Веллінгтона Нема.

Фонсека дав інтерв'ю клубному сайту "Шахтаря", в якому заявив, що Нем поки гравець донецького клубу.

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Насправді це лише новини. Наразі я знаю, що Нем у нашій команді. Він працює, і дуже добре. Саме завдяки цьому він мав змогу зіграти з "Олександрією", де став однією з визначальних фігур. Для мене важлива тільки робота на тренувальному полі та в матчах, а не те, що пишуть в Інтернеті. Доки футболісти перебувають тут, я розраховую геть на всіх,

– сказав Фонсека.

Водночас поки нема інформації, які клуби претендують на бразильця Веллінгтона Нема.

У матчі проти "Олександрії" Нем заробив пенальті, який реалізував Мораес і "Шахтар" здобув мінімальну перемогу.

У цьому сезоні Веллінгтон Нем не є основним гравцем "Шахтаря". У всіх турнірах бразилець зіграв 14 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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