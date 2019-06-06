Фонсека вирішив здійснити несподіваний крок, щоб очолити "Рому"

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека готовий за власні кошти покинути донецький клуб.

Італійські ЗМІ повідомляють, що в контракті Паулу Фонсеки з донецьким клубом є пункт про дострокове припинення співпраці. Відступні за розірвання контракту Фонсеки з "Шахтарем" складають 5 мільйонів євро.

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"Рома" начебто надіється, що керівництво "Шахтаря" погодиться відпустити Фонсеку безкоштовно. Також у ЗМІ повідомляли, що Фонсека начебто має джентльменську угоду з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, що той відпустить його в разі хорошої пропозиції від топ-клубу.

Водночас італійський журналіст Джованні Капуано повідомляє у Twitter, що Фонсека готовий виплатити частину від загальної суми відступних, які чемпіон України може вимагати від "Роми".

Tra #Fonseca e la #Roma c'è accordo totale e un patto di ferro. Il tecnico vola in Ucraina per liberarsi dallo Shakhtar ed è disponibile anche a pagare parte della clausola da 5 milioni se dovessero esserci problemi



(#CorSport) — Giovanni Capuano (@capuanogio) 6 июня 2019 г.

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.