Фонсека вперше прокоментував підписання контракту з "Ромою"

Португалець Паулу Фонсека, який все ще очолює донецький "Шахтар", прокоментував потенційне підписання контракту з італійською "Ромою".

"Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, які вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів .

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У коментарі Corriere dello Sport Фонсека заявив, що щасливий, що може вилетіти до Риму, повідомляє Football Italia.

Я дійсно щасливий, що ситуація склалася вдало, і скоро я зможу вилетіти до Риму,

– сказав Фонсека.

Газета Il Tempo пише, що 46-річний португалець підпише контракт з "вовками" в Лондоні, де 12 червня зустрінеться з президентом римлян Джеймсом Паллоттой.

Натомість "Шахтар" після відставки Паулу Фонсеки може очолити колишній тренер "Бетіса" Кіке Сетьєн.