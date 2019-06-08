Фонсека вперше прокоментував підписання контракту з "Ромою"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Португалець Паулу Фонсека, який все ще очолює донецький "Шахтар", прокоментував потенційне підписання контракту з італійською "Ромою".

"Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, які вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів.

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У коментарі Corriere dello Sport Фонсека заявив, що щасливий, що може вилетіти до Риму, повідомляє Football Italia.

Я дійсно щасливий, що ситуація склалася вдало, і скоро я зможу вилетіти до Риму,
– сказав Фонсека.

Газета Il Tempo пише, що 46-річний португалець підпише контракт з "вовками" в Лондоні, де 12 червня зустрінеться з президентом римлян Джеймсом Паллоттой.

Натомість "Шахтар" після відставки Паулу Фонсеки може очолити колишній тренер "Бетіса" Кіке Сетьєн

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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